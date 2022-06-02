В "Роторе" осталось только два футболиста на контракте

Фото: инстаграм "Ротора"/Автор неизвестен

Волгоградский "Ротор" испытывает не лучшие времена после вылета из ФНЛ.

Как сообщили в клубе, большинство игроков и членов тренерского штаба покинули команду в связи с истечением сроков контрактов.

Контракты с "Ротором" остались только у двух футболистов: защитников Исламитдина Абдуллаева и Данила Пелиха.

"Переговоры о заключении новых договоров и формирование команды начнутся после назначения генерального директора и вынесения решения исполкома РФС о составе участников лиг ФНЛ и ФНЛ II", – говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

В ситуацию могут вмешаться другие клубы, которые завоевали право выступать в ФНЛ. В случае их отказа от участия в первенстве, "Ротор" сохранит прописку в ФНЛ.