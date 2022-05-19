В "Ростове" отреагировали на слухи о переезде клуба в другой город
Пресс-служба "Ростова" опровергла информацию о том, что клуб в следующем сезоне переедет в Саранск.
"Футбольный клуб "Ростов" с 1930 года базируется в Ростове-на-Дону и продолжит это делать и дальше. Мы с гордостью носим имя нашего любимого города, с гордостью отмечаем то, что наш домашний стадион один самых посещаемых в стране. Посещаемость "Ростов Арены" также была на лидирующих позициях в мировых рейтингах в прошлом сезоне", - говорится в заявлении.
Стоит отметить, что в тур за до завершения чемпионата России "Ростов" занимает девятое место в турнирной таблице. В 30-м туре ростовчане сыграют с ЦСКА на выезде.
Не пропустите: Гбамен покинет ЦСКА. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
Экс-тренер "Баварии" возглавит "Вольфсбург"
-
"Гамбург" выиграл первый переходной матч за место в Бундеслиге
-
В "Ростове" отреагировали на слухи о переезде клуба в другой город
-
В Серии А выбрали лучшего тренера апреля
-
"Манчестер Юнайтед" нацелился на американца из "Барселоны"
-
"Бавария" не может договориться с Нойером: названа причина
-
"Ювентус" нацелился на хавбека "Шахтера"
-
Мхитарян может перейти в топ-клуб Серии А
-
"Барселона" может подписать летом девять игроков
-
Лангле может оказаться в АПЛ
-
Погба договорился с "Манчестер Сити", но отказался в последний момент
-
"Барселона" предложила "Валенсии" трех игроков
-
"Штутгарт" выкупил защитника "Арсенала"
-
Дибала провел переговоры с тремя клубами АПЛ
-
Семак поделился мнением о Fan-ID
-
Легенда "Интера" может покинуть клуб
-
"Ювентус" хочет пригласить Зидана
-
Канте прокомментировал нынешний сезон для "Челси"
-
Левандовски не ведет переговоры ни с кем, кроме "Барселоны"
-
"Реал Мадрид" официально объявил о новой сделке по "Сантьяго Бернабеу"