В "Ростове" отреагировали на слухи о переезде клуба в другой город

Пресс-служба "Ростова" опровергла информацию о том, что клуб в следующем сезоне переедет в Саранск.

"Футбольный клуб "Ростов" с 1930 года базируется в Ростове-на-Дону и продолжит это делать и дальше. Мы с гордостью носим имя нашего любимого города, с гордостью отмечаем то, что наш домашний стадион один самых посещаемых в стране. Посещаемость "Ростов Арены" также была на лидирующих позициях в мировых рейтингах в прошлом сезоне", - говорится в заявлении.

Стоит отметить, что в тур за до завершения чемпионата России "Ростов" занимает девятое место в турнирной таблице. В 30-м туре ростовчане сыграют с ЦСКА на выезде.

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