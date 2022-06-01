В России вступил в силу закон о Fan ID
Фото: твиттер Russian Ultras/Автор неизвестен
С 1 июня в России вступил в силу закон о введении паспорта болельщика для посещения спортивных мероприятий.
В законе говорится о создании Fan ID - персонифицированной карты для посещения спортивного соревнования.
Данный электронный документ необходим для идентификации зрителя, участника и иных лиц, которые задействованы в проведении турнира, в целях обеспечения безопасности и общественного порядка.
Паспорт болельщика можно оформить на портале "Госуслуг".
На внедрение этой системы в 2021-2022 годах из бюджета выделят порядка 773 млн рублей.
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