В России вступил в силу закон о Fan ID

Фото: твиттер Russian Ultras/Автор неизвестен

С 1 июня в России вступил в силу закон о введении паспорта болельщика для посещения спортивных мероприятий.

В законе говорится о создании Fan ID - персонифицированной карты для посещения спортивного соревнования.

Данный электронный документ необходим для идентификации зрителя, участника и иных лиц, которые задействованы в проведении турнира, в целях обеспечения безопасности и общественного порядка.

Паспорт болельщика можно оформить на портале "Госуслуг".

На внедрение этой системы в 2021-2022 годах из бюджета выделят порядка 773 млн рублей.

Не пропустите: ЦСКА хочет назначить Николича. | https://dailysports.net