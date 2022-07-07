В России с 4 июля выдали свыше 2,5 тысячи Fan ID

С 4 июля в России выдано более 2,5 тысячи Карт болельщика (Fan ID), о чем сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

На оформление Карты болельщика всего подали более 32 тысяч заявлений с момента начала работы сервиса.

По данным на утро сегодняшнего дня, более 30 тысяч заявлений подано через портал Госуслуг, более 2 тысяч – оформлено в МФЦ. На данный момент фанатам выдали около 2,5 тысячи Карт болельщика.

В ведомстве уточнили, что время проверки данных может занять до 72 часов.

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