В России не покажут английскую Премьер-лигу в следующем сезоне

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В России не покажут английскую Премьер-лигу в следующем сезоне

Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

В России не будут официально транслировать английскую Премьер-лигу в следующем сезоне.

Как пишет Daily Mail, уже на этой неделе руководство АПЛ собирается отменить сделку с холдингом "Матч", который в июле прошлого года купил права на показ игр турнира с сезона-2022/23.

Таким образом, команды первенства из-за отказа от сделки с российским вещателем не получат 43 миллиона фунтов.

В марте АПЛ приняла решение о прекращении трансляции матчей в России, приостановив контракт с сервисом Okko, который показывал матчи чемпионата на территории РФ с 2019 года.

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