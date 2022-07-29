Генеральный продюсер "Матч ТВ" Александр Тащин подтвердил информацию о том, что в России не будут транслировать матчи АПЛ.

"Из-за санкционного законодательства Великобритании "Матч ТВ" не покажет чемпионат Англии сезона-2022/2023, но договор не расторгнут. Надеемся, когда ситуация стабилизируется, реализовать свои планы — просто на год позже. Никакой политической подоплёки, которая мешала бы нам показывать эти турниры, нет.

На данный момент мы готовимся к показу и находимся в плотном контакте с коллегами из ФИФА, а что будет дальше — посмотрим. Каждый день может что-то меняться. Мы готовы к любому развитию событий", — сказал он.

Кроме АПЛ в России не транслируются французская Лига 1, чемпионаты Португалии, Шотландии, Кубки Испании и Англии и прочие турниры.

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