В России намерены обжаловать решение ФИФА по легионерам
Гендиректор "Динамо" Павел Пивоваров рассказал, как относится к решению ФИФА по приостановке контрактов иностранцев.
"Намерены обжаловать это решение ФИФА. Обсуждаем сейчас детали с другими клубами и выступим единым фронтом. По перспективам такого иска не буду загадывать, оценку ситуации даст арбитраж.
Что касается недавнего заявления РФС и РПЛ, то оно обращено к футбольной общественности. Мы помним, что в марте ряд футбольных лиг по джентльменскому соглашению не стали регистрировать футболистов из российских клубов, надеемся, что такой разумный подход сохранится.
Юрисдикция ФИФА — это был режим предсказуемых и сбалансированных правил, гарантий — как для клубов, так и для футболистов, авторитет ФИФА был обеспечен справедливостью и независимостью. Однако по последнему их решению российские клубы без причины потеряли возможность защиты своих активов, а футбольным агентам сделан ничем не заслуженный подарок. Это вызывает большие вопросы", – сказал Павел Пивоваров.
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