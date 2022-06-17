В "Роме" отреагировали на слухи об интересе к Захаряну
Фото: твиттер Арсена Захаряна\Автор неизвестен
В римской "Роме" отреагировали на слухи о возможном подписании хавбека "Динамо" Арсена Захаряна.
Ранее российские СМИ писали, что римляне внимательно следят за россиянином и могут приобрести 19-летнего хавбека уже этим летом.
Как заявил спортивный директор "Ромы" Тиагу Пинту, его клуб не рассматривает данную кандидатуру.
"Эта информация не соответствует действительности", – заявил Пинту.
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