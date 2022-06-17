В "Роме" отреагировали на слухи об интересе к Захаряну

Фото: твиттер Арсена Захаряна\Автор неизвестен

В римской "Роме" отреагировали на слухи о возможном подписании хавбека "Динамо" Арсена Захаряна.

Ранее российские СМИ писали, что римляне внимательно следят за россиянином и могут приобрести 19-летнего хавбека уже этим летом.

Как заявил спортивный директор "Ромы" Тиагу Пинту, его клуб не рассматривает данную кандидатуру.

"Эта информация не соответствует действительности", – заявил Пинту.

Также не пропустите: "Реал" и английский клуб заинтересованы в Пау Торресе. | https://dailysports.net/