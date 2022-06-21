В РФС жестко ответили на решение ФИФА по легионерам в России
РФС не собирается соглашаться с решением ФИФА по поводу приостановки контрактов легионеров.
"Российский футбольный союз выражает несогласие с решением ФИФА, предполагающим возможность приостановки действия контрактов иностранных игроков и тренеров российских клубов до 30 июня 2023 года.
РФС будет готов оказать клубам всю необходимую юридическую и иную поддержку в случае оспаривания ими решения. Кроме того, считаем, что оно априори не может распространяться на контракты, заключенные после 24 февраля 2022 года", – ответили на решение ФИФА в службе коммуникаций РФС.
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