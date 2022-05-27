В РФС подтвердили уход Шварца из "Динамо"
Фото: твиттер "Динамо"\Автор неизвестен
Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился информацией по поводу вероятного ухода Сандро Шварца с поста главного тренера московского "Динамо".
"Шварц, скорее всего, уйдёт. Об этом уже так уверенно говорят. Можно считать, что вопрос уже решён. Он не успел себя проявить в полном объёме своих знаний и умений - слишком мало работал. Период, который он провёл в "Динамо", показал, что Шварц очень квалифицированный тренер.
Он может поставить игру и умеет работать с молодёжью. Его команда показывает современную и особенную игру. Мы видели это осенью: тот отрезок был великолепным в исполнении "Динамо". Весной были игры, но всё же большинство матчей сыграли посредственно.
Я считаю, что для клуба уход Шварца - потеря. "Динамо" окажется в непростой ситуации, так как свободных и качественных тренеров нет. Где-то и кого-то забирать сейчас проблематично. Во всех смыслах слова - это проблема", - сказал Колосков для "Чемпионата".
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