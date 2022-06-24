В РФС анонсировали матчи сборной России на осень

Фото: твиттер сборной России/Автор неизвестен

Президент РФС Александр Дюков рассказал о том, какая ситуация с организацией товарищеских матчей сборной России.

"Мы ведем переговоры с несколькими национальными ассоциациями по проведению матчей сборной осенью. Надеюсь, в июле объявим соперников.

Обсуждаются разные варианты, мы бы хотели хотя бы один матч провести дома", — сказал он.

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