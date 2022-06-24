В РФС анонсировали матчи сборной России на осень

Теги россия

В РФС анонсировали матчи сборной России на осень

Фото: твиттер сборной России/Автор неизвестен

Президент РФС Александр Дюков рассказал о том, какая ситуация с организацией товарищеских матчей сборной России.

"Мы ведем переговоры с несколькими национальными ассоциациями по проведению матчей сборной осенью. Надеюсь, в июле объявим соперников.

Обсуждаются разные варианты, мы бы хотели хотя бы один матч провести дома", — сказал он.

Читайте также: Карпин рассказал, когда ожидает официальных матчей сборной России. | https://dailysports.net/
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 23 июня

Главные новости дня: 23 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов