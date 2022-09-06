В "Реале" выбрали футболиста, который займет освободившееся место в заявке благодаря Винисиусу

Фото: твиттер Винисиуса Тобиаса/Автор неизвестен

Бразильский защитник "Реала" Винисиус Тобиас будет внесен в заявку команды на чемпионат Испании, сообщает Marca.

По сведениям источника, данное обстоятельство стало возможным благодаря Винисиусу Жуниору, который получил испанское гражданство и освободил в заявке место для футболиста не из страны Европейского союза.

18-летний Винисиус Тобиас перешел в "Реал" в апреле 2022 года из "Шахтера" на правах аренды с правом последующего выкупа. Он сыграл шесть матчей за молодежную команду королевского клуба.

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