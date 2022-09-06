В "Реале" выбрали футболиста, который займет освободившееся место в заявке благодаря Винисиусу

Теги реал мадридвинисиус тобиасвинисиус жуниор

В "Реале" выбрали футболиста, который займет освободившееся место в заявке благодаря Винисиусу

Фото: твиттер Винисиуса Тобиаса/Автор неизвестен

Бразильский защитник "Реала" Винисиус Тобиас будет внесен в заявку команды на чемпионат Испании, сообщает Marca.

По сведениям источника, данное обстоятельство стало возможным благодаря Винисиусу Жуниору, который получил испанское гражданство и освободил в заявке место для футболиста не из страны Европейского союза.

18-летний Винисиус Тобиас перешел в "Реал" в апреле 2022 года из "Шахтера" на правах аренды с правом последующего выкупа. Он сыграл шесть матчей за молодежную команду королевского клуба.

Не пропустите: Алаба назвал причину ухода Каземиро из "Реала". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 6 сентября

Главные новости дня: 6 сентября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов