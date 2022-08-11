В "Реале" рассказали, будут ли еще покупать игроков этим летом

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В "Реале" рассказали, будут ли еще покупать игроков этим летом

Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

Президент "Реала" Флорентино Перес сообщил, что его команда больше не будет подписывать новых футболистов этим летом.

"С тем составом, который у нас есть, мы больше не рассматриваем никаких подписаний. Мы должны продолжать тренироваться и хорошо управлять этой командой", — приводит AS слова Переса.

Напомним, что летом стан чемпиона Испании пополнили защитник Антонио Рюдигер и полузащитник Орельен Тшуамени.

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