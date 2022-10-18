В "Реале" ответили на слухи об интересе к Мбаппе

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В "Реале" ответили на слухи об интересе к Мбаппе

Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

Президент "Реала" Флорентино Перес ответил на слухи о том, что его клуб снова проявляет интерес к форварду "ПСЖ" Килиану Мбаппе.

На прошлой неделе СМИ активно писали о том, что француз намерен сменить клуб зимой.

"Нет, я не устал от слухов про Мбаппе. Но я на самом деле ничего не читаю об этом!

У нас большое будущее с Винисиусом и Родриго. Это топ-игроки, которые могут выиграть "Золотой мяч", – сказал он.

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