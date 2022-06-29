В "Реале" определились с будущим Азара

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В "Реале" определились с будущим Азара

Фото: твиттер Эдена Азара/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" согласился оставить в команде бельгийского нападающего Эдена Азара.

Как сообщает Marca, футболисту готовы предоставить последний шанс, чтобы заявить о себе.

Источник пишет, что для этого Азару придётся стать готовым к игре на любой позиции.

С момента переезда в Испанию бельгиец сыграл в 66 матчах во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал 10 результативных передач. В "Реале" он получил 16 травм, из-за которых пропустил 72 матча.

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