В "Реале" определились с будущим Азара
Фото: твиттер Эдена Азара/Автор неизвестен
Мадридский "Реал" согласился оставить в команде бельгийского нападающего Эдена Азара.
Как сообщает Marca, футболисту готовы предоставить последний шанс, чтобы заявить о себе.
Источник пишет, что для этого Азару придётся стать готовым к игре на любой позиции.
С момента переезда в Испанию бельгиец сыграл в 66 матчах во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал 10 результативных передач. В "Реале" он получил 16 травм, из-за которых пропустил 72 матча.
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