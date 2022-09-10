В "Реале" определились с будущим Анчелотти
Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен
Наставник "Реала" Карло Анчелотти может надолго задержаться в мадридском клубе.
Как пишет Marca, боссы клуба допускают возможность продления контракта с итальянским специалистом.
63-летний тренер пользуется уважением не только среди футболистов команды, но и у президента "Реала" Флорентино Переса.
В клубе есть мнение, что тренер безупречно руководит командой.
Напомним, что контракт специалиста рассчитан до 2024 года.
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