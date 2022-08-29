В "Реале" окончательно разочаровались в Азаре

Теги реал мадридэден азар

В "Реале" окончательно разочаровались в Азаре

Фото: твиттер Эдена Азара/Автор неизвестен

Руководство и тренерский штаб мадридского "Реала" уже ничего ждут от бельгийского нападающего Эдена Азара, сообщает Marca.

По сведениям источника, в клубе не верят, что футболист сможет вернуть свою лучшую форму. При этом в "Реале" ценят тот факт, что бельгиец не создает проблем в раздевалке команды. В летнее трансферное окно королевский клуб не получил ни одного предложения по трансферу форварда.

В нынешнем сезоне 31-летний Азар провел за "Реал" два матча, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи, а также не реализовал пенальти. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: "Реал" отклонил огромное предложение по Вальверде. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Ноттингем Форест" усилился бразильцем из "Атлетико"

"Ноттингем Форест" усилился бразильцем из "Атлетико"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов