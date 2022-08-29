В "Реале" окончательно разочаровались в Азаре

Фото: твиттер Эдена Азара/Автор неизвестен

Руководство и тренерский штаб мадридского "Реала" уже ничего ждут от бельгийского нападающего Эдена Азара, сообщает Marca.

По сведениям источника, в клубе не верят, что футболист сможет вернуть свою лучшую форму. При этом в "Реале" ценят тот факт, что бельгиец не создает проблем в раздевалке команды. В летнее трансферное окно королевский клуб не получил ни одного предложения по трансферу форварда.

В нынешнем сезоне 31-летний Азар провел за "Реал" два матча, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи, а также не реализовал пенальти. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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