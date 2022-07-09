В раздевалках сборных на ЧМ-2022 установят камеры

ФИФА объявила о планах транслировать происходящее в раздевалках сборных на ЧМ-2022.

Об этом пишет RMC Sport.

По данным издания, организация собирается установить камеры в раздевалках сборных на ЧМ-2022, а саму картинку оттуда будут передавать в прямом эфире или с небольшой задержкой.

Интересно, что трансляцию из раздевалок уже ведут в регби.

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