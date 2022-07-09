В раздевалках сборных на ЧМ-2022 установят камеры
ФИФА объявила о планах транслировать происходящее в раздевалках сборных на ЧМ-2022.
Об этом пишет RMC Sport.
По данным издания, организация собирается установить камеры в раздевалках сборных на ЧМ-2022, а саму картинку оттуда будут передавать в прямом эфире или с небольшой задержкой.
Интересно, что трансляцию из раздевалок уже ведут в регби.
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|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
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|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
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|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
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|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
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|2
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|3
|Сербия
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|3
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|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
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|3
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|3
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|3
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|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
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|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
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|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
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|Польша
|3
|3