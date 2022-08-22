В ПСЖ выбрали основного пенальтиста на нынешний сезон

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В ПСЖ выбрали основного пенальтиста на нынешний сезон

Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе будет основным пенальтистом клуба в нынешнем сезоне, сообщает журналист Адриен Гренье в своем твиттере.

По сведениям источника, данное решение приняло руководство клуба, несмотря на недовольство бразильского форварда Неймара.

Напомним, что в матче 2-го тура чемпионата Франции с "Монпелье" (5:2) парижский клуб получил право на два 11-метровых. Сначала пенальти бил Мбаппе, но забить не сумел. Следующий пенальти пошел бить Неймар и реализовал свою попытку.

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