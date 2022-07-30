В "ПСЖ" рассказали, в какой форме находится Неймар

Теги неймарпсж

В "ПСЖ" рассказали, в какой форме находится Неймар

Фото: твиттер Неймара/Автор неизвестен

В "ПСЖ" довольны формой форварда команды Неймара на предсезонной подготовке. 

Как пишет L’Equipe, игрок сборной Бразилии вернулся из отпуска в хорошем настроении, похудевшим, и сейчас находится в хорошей форме.

Тренерский штаб клуба считает, что игрок проявляет себя безупречно.

В прошлом сезоне чемпионата Франции 30-летний футболист провел 22 матча, в которых забил 13 голов и сделал 6 результативных передач.

Не пропустите: Хавбек ПСЖ Эррера оценил шансы Неймара на "Золотой мяч". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Аталанта" задолжала "Локомотиву" крупную сумму за Миранчука

"Аталанта" задолжала "Локомотиву" крупную сумму за Миранчука

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов