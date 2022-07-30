В "ПСЖ" рассказали, в какой форме находится Неймар
Фото: твиттер Неймара/Автор неизвестен
В "ПСЖ" довольны формой форварда команды Неймара на предсезонной подготовке.
Как пишет L’Equipe, игрок сборной Бразилии вернулся из отпуска в хорошем настроении, похудевшим, и сейчас находится в хорошей форме.
Тренерский штаб клуба считает, что игрок проявляет себя безупречно.
В прошлом сезоне чемпионата Франции 30-летний футболист провел 22 матча, в которых забил 13 голов и сделал 6 результативных передач.
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Главные новости дня: 29 июля
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