В "ПСЖ" рассказали о состоянии Мбаппе после травмы
Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен
Главный тренер "ПСЖ" Кристоф Галтье накануне матча 2-го тура чемпионата Франции с "Монпелье" рассказал о самочувствии нападающего Килиана Мбаппе.
По его словам, в последние дни молодой футболист был очень динамичным.
"У него нет практики, но он уже в форме. Болевые ощущения, которые были у него прошлой неделе, полностью исчезли. В последние дни в тренировочном процессе Мбаппе был очень динамичным", – приводит слова Галтье официальный сайт парижан.
Напомним, что из-за травмы форвард пропустил матч первого тура и игру за Суперкубок Франции.
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