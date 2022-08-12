В "ПСЖ" рассказали о состоянии Мбаппе после травмы

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В "ПСЖ" рассказали о состоянии Мбаппе после травмы

Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Главный тренер "ПСЖ" Кристоф Галтье накануне матча 2-го тура чемпионата Франции с "Монпелье" рассказал о самочувствии нападающего Килиана Мбаппе.

По его словам, в последние дни молодой футболист был очень динамичным.

"У него нет практики, но он уже в форме. Болевые ощущения, которые были у него прошлой неделе, полностью исчезли. В последние дни в тренировочном процессе Мбаппе был очень динамичным", – приводит слова Галтье официальный сайт парижан.

Напомним, что из-за травмы форвард пропустил матч первого тура и игру за Суперкубок Франции.

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