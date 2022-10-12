В "ПСЖ" ответили на слухи об уходе Мбаппе

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В "ПСЖ" ответили на слухи об уходе Мбаппе

Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Спортивный директор "ПСЖ" Луиш Кампуш не подтвердил появившуюся в СМИ информацию об уходе 23-летнего французского форварда Килиана Мбаппе.

По словам функционера, Килиан никогда не разговаривал ни с ним, ни с президентом об уходе из клуба в январе.

"Мои слова о том, что "ПСЖ" не провёл ни одного хорошего трансферного окна? Мы обещали Мбаппе создать отличную команду с эталонной "девяткой" на острие, которого мы не взяли", — приводит слова Кампуша L’Equipe.

В этом сезоне француз принял участие в 12 встречах  во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами. 

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