В "ПСЖ" ответили на слухи об уходе Мбаппе
Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен
Спортивный директор "ПСЖ" Луиш Кампуш не подтвердил появившуюся в СМИ информацию об уходе 23-летнего французского форварда Килиана Мбаппе.
По словам функционера, Килиан никогда не разговаривал ни с ним, ни с президентом об уходе из клуба в январе.
"Мои слова о том, что "ПСЖ" не провёл ни одного хорошего трансферного окна? Мы обещали Мбаппе создать отличную команду с эталонной "девяткой" на острие, которого мы не взяли", — приводит слова Кампуша L’Equipe.
В этом сезоне француз принял участие в 12 встречах во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами.
Не пропустите: ПСЖ нашел замену Мбаппе в Серии А. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
Наставник ПСЖ рассказал, что помешало "ПСЖ" победить "Бенфику"
-
Еще один матч чемпионата Украины перенесен
-
"Ювентус" попрощается с двумя звездными футболистами
-
Стала известна судьба матча "Шахтер" - "Динамо"
-
УЕФА вручил молодому украинцу приз лучшего игрока матча "Шахтер" - "Реал"
-
Названы лучшие футболисты матча "Шахтер" - "Реал"
-
В "ПСЖ" ответили на слухи об уходе Мбаппе
-
Аллегри высказался о сенсационном поражении "Ювентуса" от "Маккаби"
-
Стало известно, почему Холанд не сыграл с "Копенгагеном"
-
Анчелотти высказался о неудаче "Реала" в матче с "Шахтером"
-
"Реал" установил очередной рекорд Лиги чемпионов
-
Определились первые участники плей-офф Лиги чемпионов
-
Рюдигеру наложили 20 швов после столкновения в матче с "Шахтером"
-
Расписание матчей Лиги чемпионов 12 октября
-
Главные новости дня: 11 октября
-
Эпидемия ничьих, позор "Ювентуса", успех "Челси": результаты Лиги чемпионов 11 октября
-
"Милан" проиграл "Челси" в Лиге чемпионов
-
ПСЖ не смог обыграть "Бенфику"
-
"Шахтер" упустил победу над "Реалом"
-
"Манчестер Юнайтед" нацелился на британского таланта
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13