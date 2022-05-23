В ПСЖ отреагировали на угрозу Ла Лиги пожаловаться на клуб в УЕФА

Президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелайфи прокомментировал информацию о том, что Ла Лига может пожаловаться на французский клуб в УЕФА из-за продления контракта с нападающим Килианом Мбаппе.

"Быть может, Тебас переживает, что чемпионат Франции сильнее чемпионата Испании? Ла Лига уже не та, что раньше. Главное, что Мбаппе остался в ПСЖ, а остальное не важно. Деньги не являются главным для Килиана. В Испании есть клуб, который был готов платить ему больше, чем мы. Но для Мбаппе приоритетном является спортивная составляющая", - приводит слова Аль-Хелайфи журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что 23-летний Мбаппе продлил контракт с ПСЖ до лета 2025 года. По некоторым данным, форвард получит бонус в размере 300 миллионов евро. Кроме того, зарплата француза вырастет до 100 миллионов евро в год.

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