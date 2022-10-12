В ПСЖ отреагировали на слухи об умышленной травле Мбаппе

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В ПСЖ отреагировали на слухи об умышленной травле Мбаппе

Фото: твиттер Килиан Мбаппе/Автор неизвестен

В "Пари Сен-Жермен" опровергли информацию о том, что клуб умышленно организовал кампанию по травле нападающего команды Килиана Мбаппе.

"ПСЖ потратил целый год на то, чтобы Мбаппе согласился продлить контракт. Он получил самый большой контракт в мировом спорте. В процессе участвовал даже президент Франции Эммануэль Макрон. И вы действительно думаете, что мы в то же время его травили", - заявил близкий к клубу источник в интервью RMC Sport.

Ранее сообщалось, что Мбаппе принял решение покинуть ПСЖ и надеется сменить клуб уже в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне 23-летний Мбаппе провел за ПСЖ 13 матчей и забил 12 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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