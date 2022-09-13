В "ПСЖ" определились с будущим Месси

Теги псжлионель месси

В "ПСЖ" определились с будущим Месси

Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен

"ПСЖ" предложит аргентинскому нападающему Лионелю Месси новый контракт.

Как сообщает журналист Лоик Танзи в социальной сети, новое соглашение будет рассчитано на два года.

Боссы парижан довольны тем, как форвард играет за парижский клуб. При этом переговоров между сторонами ещё не было, но они должны начаться после чемпионат мира в Катаре.

В текущем сезоне аргентинец провёл семь матчей в чемпионате Франции и набрал десять баллов по системе "гол+пас".

Не пропустите: Месси не попал в список претендентов на "Золотой мяч". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Озвучена зарплата Холанда в "Манчестер Сити"

Озвучена зарплата Холанда в "Манчестер Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов