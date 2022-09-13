В "ПСЖ" определились с будущим Месси
Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен
"ПСЖ" предложит аргентинскому нападающему Лионелю Месси новый контракт.
Как сообщает журналист Лоик Танзи в социальной сети, новое соглашение будет рассчитано на два года.
Боссы парижан довольны тем, как форвард играет за парижский клуб. При этом переговоров между сторонами ещё не было, но они должны начаться после чемпионат мира в Катаре.
В текущем сезоне аргентинец провёл семь матчей в чемпионате Франции и набрал десять баллов по системе "гол+пас".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13