В ПСЖ недовольны летним трансферным окном: названа причина

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В ПСЖ недовольны летним трансферным окном: названа причина

Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен

Спортивный директор "Пари Сен-Жермен" Луис Кампос заявил, что он остался недоволен работой клуба в летнее трансферное окно, несмотря на потраченные 147 миллионов евро.

"Я не могу сказать, что на 100 процентов доволен нашим летним трансферным окном. Дело не только в несостоявшемся переходе Милана Шкриньяра. Мы пытались купить других защитников, но нам этого не удалось", - приводит слова Кампоса RMC Sport.

Напомним, что летом ПСЖ купил пятерых футболистов. Парижский клуб подписал полузащитника Витинью ("Порту", 41 миллион евро), полузащитника Фабиана Руиса ("Наполи", 23 млн), полузащитника Карлоса Солера ("Валенсия", 18 млн), полузащитника Ренату Санчеша («Лилль», 15 млн) и защитника Норди Мукиеле ("РБ Лейпциг", 12 млн). Кроме того, парижане за 38 миллионов евро выкупили у "Спортинга" трансфер защитника Нуну Мендеша, который ранее выступал за парижский клуб на правах аренды.

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