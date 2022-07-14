В Португалии подтвердили интерес к Агаларову
Фото: твиттер Гамида Агаларова/Автор неизвестен
Президент португальского футбольного клуба "Маритиму" не стал скрывать, что у него есть интерес к российскому нападающему Гамиду Агаларову из "Уфы".
По его словам, Гамид — один из игроков, за которыми в клубе много наблюдали.
"Но в данный момент никакой конкретики нет. Как вы знаете, мы действительно ищем нападающего в это трансферное окно. Мы не можем отрицать, что Агаларов — футболист, который мог бы быть интересен для нашей лиги и нашего клуба", - отметил он.
В прошлом сезоне Агаларов стал лучшим бомбардиром чемпионата России, в 33 матчах забив 20 мячей и отдав две голевые передачи.
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Главные новости дня: 13 июля
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