В Португалии подтвердили интерес к Агаларову

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В Португалии подтвердили интерес к Агаларову

Фото: твиттер Гамида Агаларова/Автор неизвестен

Президент португальского футбольного клуба "Маритиму" не стал скрывать, что у него есть интерес к российскому нападающему Гамиду Агаларову из "Уфы".

По его словам, Гамид — один из игроков, за которыми в клубе много наблюдали.

"Но в данный момент никакой конкретики нет. Как вы знаете, мы действительно ищем нападающего в это трансферное окно. Мы не можем отрицать, что Агаларов — футболист, который мог бы быть интересен для нашей лиги и нашего клуба", - отметил он.

В прошлом сезоне Агаларов стал лучшим бомбардиром чемпионата России, в 33 матчах забив 20 мячей и отдав две голевые передачи. 

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