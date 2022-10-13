В плей-офф Лиги чемпионов пробились уже пять клубов.

Во вторник в следующий этап турнира вышли "Манчестер Сити" и "Реал", а на следующий день путевки в 1/8 финала получили "Брюгге", "Бавария" и "Наполи".

Примечательно, что бельгийский клуб вышел из группы первый раз в истории. По итогам четырех туров команда не знает поражений и имеет в активе 10 очков.

Немецкий и итальянский клуб выиграли все 4 матча в своих группах.

Читайте: Феерия "Ливерпуля", суперничья "Барселоны" и "Интера", победа "Тоттенхэма": результаты Лиги чемпионов 12 октября | https://dailysports.net