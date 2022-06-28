В "Оренбурге" высказались по поводу продления дисквалификации Обухова

Фото: твиттер РПЛ/Автор неизвестен

Президент "Оренбурга" Василий Еремякин заявил, что в клубе по-прежнему рассчитывают на нападающего Владимира Обухова, которому на полгода продлили дисквалификацию за допинг.

По словам Еремякина, в клубе решили не оспаривать решение.

"Обухов отбыл одно наказание. Второй раз наказывать за одно и то же — это неправильно. Два раза за одно дело не наказывают. Футболист отбыл наказание, а его повторно загоняют туда же. Клуб обеспечит тренировочный процесс? Это невозможно. Мы прервали с ним трудовые отношения. Когда закончится наказание — вернется в клуб", — сказал Еремякин "СЭ".

Напомним, что первый бан футболист получил летом 2021 года. Его наказали дисквалификацией на полгода за применение допинга во время пребывания в московском "Торпедо".

В декабре 2021 года Обухов подписал контракт с "Оренбургом".

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