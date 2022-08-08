В окружении Месси отреагировали на слухи о переговорах с "Барселоной"

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В окружении Месси отреагировали на слухи о переговорах с "Барселоной"

Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен

В окружении нападающего сборной Аргентины и "Пари Сен-Жермен" Лионеля Месси опровергли о переговорах с "Барселоной", сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, президент каталонского клуба Жоан Лапорта не выходил на связь ни с кем из окружения футболиста. Кроме того, после ухода форварда из "Барселоны", он не контактировал ни с кем из представителей клуба.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ два матча, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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