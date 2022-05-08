В "Ньюкасле" отреагировали на информацию об интересе клуба к Агаларову

Фото: твиттер Гамида Агаларова/Автор неизвестен

Один из руководителей "Ньюкасла" Ли Маршал прокомментировал информацию о том, что английский клуб интересуется нападающим "Уфы" Гамидом Агаларовым.

"Это слухи, которые мы не комментируем", — приводит слова Маршала "Чемпионат".

В нынешнем сезоне 21-летний Агаларов провел за "Уфу" 29 матчей во всех турнирах, забил 18 мячей и отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2022 года.

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