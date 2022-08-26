В Норвегии похитили статую Холанда

Фото: твиттер Эрлинга Холанда/Автор неизвестен

В норвежском городе Брюне была похищена деревянная статуя нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда.

По данным местного издания Jærbladet, трёхметровой деревянной скульптуры весом почти 600 кг не нашли на месте 24 августа.

При этом похитители уже связались с владельцами статуи и сообщили, что украли её из-за не очень привлекательного внешнего вида.

Издание пишет, что 22 августа у постамента видели грузовик, на котором, как предполагается, и была увезена скульптура.

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