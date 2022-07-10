В "Наполи" сделали заявление о будущем Кулибали

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В "Наполи" сделали заявление о будущем Кулибали

Фото: твиттер Калиду Кулибали/Автор неизвестен

Спортивный директор "Наполи" Кристиано Джинтоли поделился мнением о будущем сенегальского защитника Калиду Кулибали.

"Мы не получали предложения по трансферу Кулибали. Я не буду отрицать, что Калиду является очень ценным игроком для нас. Он попросил дать ему время на размышление. Мы сделали ему предложение о пятилетнем контракте с зарплатой в шесть миллионов евро в год. Это будет 60 миллионов с учетом налогов. Также Кулибали может получить должность в структуре клуба после окончания карьеры. Нам не нужно было говорить ему, что мы не продадим его в "Ювентус". Калиду не продается", - приводит слова Джинтоли Corriere dello Sport.

В минувшем сезоне 30-летний Кулибали провел за "Наполи" 34 матча во все турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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