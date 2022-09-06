В "Наполи" рассказали, были ли на самом деле переговоры с Роналду

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Директор "Наполи" Кристиано Гвинтоли не подтвердил слухи о том, что его команда вела переговоры о возможном трансфере нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

"С грустью вынужден сказать, что мы не вели переговоров о возможном подписании Криштиану Роналду этим летом", — приводит слова Гвинтоли журналист Фабрицио Романо.

Отметим, что летом СМИ активно писали о возможном переходе Роналду в итальянский клуб.

В итоге Роналду остался в "МЮ" и уже попал в заявку на Лигу Европы.

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