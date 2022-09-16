В "МЮ" уже думают над зимними трансферами

Фото: твиттер "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг признался, что во время перерыва на матчи сборных он будет рассматривать кандидаты на усиление команды в зимнее трансферное окно.

"Впереди — очень полезная пауза. У нас загруженный календарь, нам нужно улучшить ситуацию в клубе и вокруг него. Во время этой паузы мы собираемся планировать работу на зимнее трансферное окно и на лето, чтобы усилить команду. Сейчас наши игроки должны быть готовы, нужно активно тренироваться.

Хочется верить в то, что во время перерыва никто не растеряет форму, и мы избежим травм", — цитирует тен Хага пресс-служба клуба.

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