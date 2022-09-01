В "МЮ" счастливы сохранить Роналду
Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг очень рад тому, что форвард команды Криштиану Роналду принял решение остаться.
По словам тренера, футболист также счастлив от того, что не сменил клуб.
"Мы изначально говорили о том, что планировали будущее с Роналду, мы довольны им, он счастлив быть здесь, и мы хотим вместе сделать сезон успешным.
Для меня важно все максимизировать, но в определённый момент вы должны быть удовлетворены тем, что есть. Речь идёт также о развитии команды, отдельных личностей, чтобы сделать команду сильнее и стабильнее, чтобы повысить качество", - сказал наставник.
В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел за "Манчестер Юнайтед" четыре матча, не забил ни одного мяча и не отдал ни одной голевой передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
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|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18