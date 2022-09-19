В "МЮ" произошло массовое отравление после матча Лиги Европы в Молдове

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В "МЮ" произошло массовое отравление после матча Лиги Европы в Молдове

Футболисты и персонал "Манчестер Юнайтед" отправились после матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы с "Шерифом" (2:0) в Молдове, сообщает The Sun.

По сведениям источника, делегация английского клуба вылетела после окончания матча на самолете в Англию, а на следующий день 12 человек почувствовали себя плохо. Часть игроков не смогли тренироваться в пятницу, 16 сентября, а некоторые футболисты не смогли заниматься даже на следующий день. В настоящее время клуб ведет расследование, чтобы определить, что именно стало причиной отравления.

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" занимает пятое место в чемпионате Англии, набрав 12 очков в шести матчах.

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