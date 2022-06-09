В "Монако" ответили на слухи о переходе Головина в английский клуб

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В "Монако" ответили на слухи о переходе Головина в английский клуб

Фото: твиттер Александра Головина/Автор неизвестен

Журналисты узнали подробности вероятного трансфера хавбека "Монако" Александра Головина в "Ньюкасл".

По данным "СЭ", слухи о попытке англичан купить россиянина зимой за 40 миллионов евро не соответствуют действительности.

Источник утверждает, что "Монако" не получал официального предложения о таком трансфере.

В минувшем сезоне игрок сборной России провел за монегасков 39 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

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