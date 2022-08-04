В матчах еврокубков начнёт действовать полуавтоматическая система определения офсайда

С сезона-2022/2023 в международных матчах на клубном уровне под эгидой УЕФА начнёт действовать полуавтоматическая система определения офсайда.

Впервые ее опробуют на матче за Суперкубок УЕФА, после чего технология будет применяться на групповом этапе Лиги чемпионов.

В УЕФА говорят, что система позволит бригадам VAR быстрее и точнее определять положение "вне игры", что сохранит ритм игры и последовательность принимаемых решений.

Новая система будет работать благодаря специальным камерам, которые смогут отслеживать 29 точек тела каждого игрока.

Читайте: Успех "Динамо" Киев, феерия "Бодо", позор "Жальгириса": результаты квалификации ЛЧ 3 августа | https://dailysports.net