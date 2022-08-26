В "Марселе" ответили на слухи о подписании Роналду

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В "Марселе" ответили на слухи о подписании Роналду

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Президент "Марселя" Пабло Лонгория высказался о слухах о возможном трансфере нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

По его словам, мир социальных сетей полон фальшивых новостей.

"Мы хотим быть реалистами – сделка с Роналду нам не по рукам. Это всё равно что сказать, что Де Брюйне или Холанд являются целями "Марселя".

Сейчас нужно сосредоточиться на нашем реальном проекте", – сказал Лонгория.

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