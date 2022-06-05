В "Манчестер Юнайтед" выбрали лучший гол сезона

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В "Манчестер Юнайтед" выбрали лучший гол сезона

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду забил лучший гол сезона в составе манкунианцев, сообщается на официальном сайте клуба.

Лучшим признан гол Роналду, который он забил ударом с 30 метров в матче 29-го тура чемпионата Англии с "Тоттенхэмом" (3:2). Ранее португалец был признан лучшим игроком сезона по версии фанатов "МЮ".

В завершившемся сезоне 37-летний Роналду провел 39 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с "Манчестер Юнайтед" действует до лета 2023 года.

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