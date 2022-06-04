В "Манчестер Юнайтед" выбрали лучшего игрока сезона

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Португальский нападающий Криштиану Роналду стал лучшим игроком сезона в "Манчестер Юнайтед".

Форварду вручили приз сэра Мэтта Басби в результате голосования болельщиков клуба.

37-летний футболист выиграл премию в четвертый раз и теперь у него совместный рекорд с вратарем Давидом Де Хеа. Ранее приз Роналду вручали сезонах-2003/04, 2006/07 и 2007/08.

В прошлом сезоне португалец забил 24 гола в 38 матчах за "МЮ"во всех турнирах этого сезона.

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