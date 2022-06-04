В "Манчестер Юнайтед" выбрали лучшего игрока сезона
Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен
Португальский нападающий Криштиану Роналду стал лучшим игроком сезона в "Манчестер Юнайтед".
Форварду вручили приз сэра Мэтта Басби в результате голосования болельщиков клуба.
37-летний футболист выиграл премию в четвертый раз и теперь у него совместный рекорд с вратарем Давидом Де Хеа. Ранее приз Роналду вручали сезонах-2003/04, 2006/07 и 2007/08.
В прошлом сезоне португалец забил 24 гола в 38 матчах за "МЮ"во всех турнирах этого сезона.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18