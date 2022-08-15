В "Манчестер Юнайтед" сделали заявление о будущем Роналду

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В "Манчестер Юнайтед" сделали заявление о будущем Роналду

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" не собирается расставаться с португальским нападающим Криштиану Роналду.

"Позиция клуба не изменилась. Роналду не продается", - приводит заявление клуба Sky Sports.

Ранее сообщалось, что футболист хочет перейти в клуб, который участвует в Лиге чемпионов.

В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел за "Манчестер Юнайтед" два матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Роналду хочет вернуться в родной клуб. | https://dailysports.net
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