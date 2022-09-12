В "Манчестер Юнайтед" определились с будущим Роналду

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В "Манчестер Юнайтед" определились с будущим Роналду

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" может продлить контракт с португальским нападающим Криштиану Роналду, сообщает Manchester Evening News.

По сведениям источника, перед продлением соглашения руководство манкунианцев хочет заручиться согласием португальца. 

В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел за "Манчестер Юнайтед" семь матчей, не забил ни одного мяча и не отдал ни одной голевой передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года с возможностью продления еще на год.

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