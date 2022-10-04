В "Манчестер Сити" выбрали лучшего игрока сентября
Фото: твиттер Эрлинга Холанда/Автор неизвестен
Норвежский нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд признан лучшим игроком клуба по итогам сентября, сообщается на официальном сайте клуба.
Норвежец занял первое место по результатам голосования среди болельщиков, опередив полузащитников Кевина де Брюйне и Филипа Фодена. В минувшем месяце форвард провел четыре матча и забил пять мячей.
В нынешнем сезоне 22-летний Холанд провел за "Манчестер Сити" 11 матчей, забил 17 мячей и отдал три голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.
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