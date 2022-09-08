В "Манчестер Сити" выбрали лучшего игрока августа

Фото: сайт "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Лучшим игроком "Манчестер Сити" в августа признан норвежский нападающий Эрлинг Холанд, сообщается на официальном сайте клуба.

В борьбе за награду форвард опередил полузащитников Бернарду Силвы и Кевина де Брюйне. В прошлом месяце Холанд провел пять матчей, забил девять голов и отдал одну результативную передачу.

22-летний Холанд перешел в "Манчестер Сити" в летнее трансферное окно из дортмундской "Боруссии" за 60 миллионов евро.

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