В "Манчестер Сити" выбрали лучшего игрока августа

Теги манчестер ситиэрлинг холанд

В "Манчестер Сити" выбрали лучшего игрока августа

Фото: сайт "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Лучшим игроком "Манчестер Сити" в августа признан норвежский нападающий Эрлинг Холанд, сообщается на официальном сайте клуба.

В борьбе за награду форвард опередил полузащитников Бернарду Силвы и Кевина де Брюйне. В прошлом месяце Холанд провел пять матчей, забил девять голов и отдал одну результативную передачу.

22-летний Холанд перешел в "Манчестер Сити" в летнее трансферное окно из дортмундской "Боруссии" за 60 миллионов евро.

Не пропустите: Холанд и еще 7 футболистов претендуют на звание игрока месяца в АПЛ. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Роналду дебютировал в Лиге Европы

Роналду дебютировал в Лиге Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов