В Лондоне не сыграют: стало известно, где пройдет матч "Шахтер" - "Динамо"
Матч 7-го тура УПЛ между "Шахтером" и "Динамо" будет сыгран во Львове или Варшаве.
Об этом рассказал коммерческий директор "Шахтера" Дмитрий Кириленко.
Интересно, что ранее ходили слухи о возможном проведении матча в Лондоне.
"Нам не хватило времени. Организовать матч на высоком уровне за такой срок невозможно. Кроме того, планировали доход от матча перечислить фонду United24, но, с учетом высоких издержек и перечисленных выше обстоятельств, мы не видим возможности в доходе.
Мы рассматриваем два варианта – или в Варшаве, или во Львове", - сказал он.
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|21
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|21
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|9
|Львов
|22
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|Ворскла
|22
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|Олимпик Донецк
|22
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