В Лондоне не сыграют: стало известно, где пройдет матч "Шахтер" - "Динамо"

Теги шахтер донецкдинамо киев

В Лондоне не сыграют: стало известно, где пройдет матч "Шахтер" - "Динамо"

Матч 7-го тура УПЛ между "Шахтером" и "Динамо" будет сыгран во Львове или Варшаве.

Об этом рассказал коммерческий директор "Шахтера" Дмитрий Кириленко.

Интересно, что ранее ходили слухи о возможном проведении матча в Лондоне.

"Нам не хватило времени. Организовать матч на высоком уровне за такой срок невозможно. Кроме того, планировали доход от матча перечислить фонду United24, но, с учетом высоких издержек и перечисленных выше обстоятельств, мы не видим возможности в доходе.

Мы рассматриваем два варианта – или в Варшаве, или во Львове", - сказал он.

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