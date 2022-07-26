В "Локомотиве" жестко прошлись по сбежавшему из "Динамо" футболисту

Фото инстаграм Гильермо Варелы/Автор неизвестен

Защитник "Локомотива" Тин Едвай не поддержал своего Гильермо Варелу, который принял решение неожиданно сбежать из "Динамо".

"У меня есть яйца и характер, чтобы не поступить как он. Клуб поверил в меня, и дал возможность играть. Я не предам команду, как ее и не предаст наш тренерский штаб и руководство, ведь они до сих пор здесь.

В меня верят и на меня рассчитывают, я не уйду, так не поступлю. Я останусь с клубом и в плохие, и в хорошие времена", – сказал Едвай.

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