В "Локомотиве" прокомментировали жуткую травму Фассона
Фото: сайт "Локомотива"/Автор неизвестен
Врач "Локомотива" Игорь Калюжный раскрыл подробности травмы новичка команды Лукаса Фассона.
Как известно, легионер получил травму крестообразных связок.
"Травмы крестообразных связок очень часто являются непрогнозируемыми, поскольку происходят при минимальном контакте. Поэтому нельзя говорить, что можно было предугадать травму Фассона заранее. Скорее это стечение обстоятельств, минимальное физическое воздействие и положение ноги в эпизоде. Всё это привело именно к такому повреждению колена", — сказал Калюжный "Чемпионату".
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