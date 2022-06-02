В "Локомотиве" назвали причину рекордных убытков клуба

Фото: сайт "Локомотива"

Генеральный директор московского "Локомотива" Владимир Леонченко высказался по поводу больших убытков клуба в прошлом году.

По его словам, это связано с особенностями финансового учета.

"Я уже отвечал на похожий вопрос. Дело в особенностях учёта. В частности, производилось расторжение договоров с рядом игроков и бывших сотрудников, которое по законодательству предусматривает единовременные выплаты. По согласованию с советом директоров клуба, менеджмент провёл ряд операций, которые снизят расходы акционера клуба в среднесрочной перспективе", — приводит слова Леонченко "Чемпионат".

Согласно отчету РФС, за прошлый год "Локомотив" показал рекордный убыток в 2,28 млрд рублей.

В минувшем сезоне москвичи заняли шестое место в чемпионате России.

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