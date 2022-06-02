В "Локомотиве" назвали причину рекордных убытков клуба
Фото: сайт "Локомотива"
Генеральный директор московского "Локомотива" Владимир Леонченко высказался по поводу больших убытков клуба в прошлом году.
По его словам, это связано с особенностями финансового учета.
"Я уже отвечал на похожий вопрос. Дело в особенностях учёта. В частности, производилось расторжение договоров с рядом игроков и бывших сотрудников, которое по законодательству предусматривает единовременные выплаты. По согласованию с советом директоров клуба, менеджмент провёл ряд операций, которые снизят расходы акционера клуба в среднесрочной перспективе", — приводит слова Леонченко "Чемпионат".
Согласно отчету РФС, за прошлый год "Локомотив" показал рекордный убыток в 2,28 млрд рублей.
В минувшем сезоне москвичи заняли шестое место в чемпионате России.
Не пропустите: "Рубин" не уволит Слуцкого, несмотря на вылет из РПЛ. | https://dailysports.net
Лента новостей
-
В "Локомотиве" назвали причину рекордных убытков клуба
-
Мюллер просит Левандовски остаться в "Баварии"
-
"Спартак" сообщил об уходе Бакаева
-
Сборная Украины не проигрывает 8 матчей подряд
-
"Астон Вилла" подписала бразильского защитника "Севильи"
-
Зинченко после победы над Шотландией рассказал о настрое на Уэльс
-
Наставник сборной Украины назвал главных звезд команды
-
Месси высказался о победе над Италией в Финалиссиме
-
Шакира бросила Пике из-за постоянных измен
-
Главные новости дня: 1 июня
-
1
Месси выиграл 4-й трофей со сборной Аргентины
-
Аргентина разгромила Италию в матче за Суперкубок мира
-
Украина победила Шотландию в стыках ЧМ-2022
-
"Рома" отклонила крупное предложение "Милана" по Дзаньоло
-
Азар обрадовался, когда Мбаппе отказал "Реалу"
-
"Рома" Моуринью может купить одного из лидеров сборной Аргентины
-
Погба прокомментировал свой уход из "Манчестер Юнайтед"
-
Бензема опередил Мане в борьбе за звание лучшего игрока года по версии Onze Mondial
-
Азар назвал фаворита в борьбе за "Золотой мяч"
-
Украина одержала яркую победу в отборе на молодежный Евро-2023